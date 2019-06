“Onveilige situatie voor voetgangers aan werken Gemeenteplein” DBS

06 juni 2019

17u46 0 Grimbergen Gemeenteraadslid Kirsten Hoefs (CD&V) klaagt de onveilige situatie voor voetgangers én het gebrek aan communicatie over de werken aan het Gemeenteplein in Strombeek-Bever aan. Daar is een aannemer begin deze week gestart met de aanleg van een bufferbekken en nieuwe riolering. Volgens Hoefs is het voor voetgangers een onveilig hindernissenparcours waar niemand kop of staart aan krijgt.

“Ik heb de afgelopen maanden op de gemeenteraad meermaals aandacht gevraagd voor de veiligheid van de voetgangers tijdens de werken”, zegt Hoefs. “De meerderheid heeft hier duidelijk geen oren naar. Vandaag stel ik vast dat je je als voetganger op het kruispunt van het Gemeenteplein, de Drapsstraat, Soensstraat en Jan Mulsstraat werkelijk in een niemandsland bevindt zonder enige signalisatie, zebrapaden,... Wetende dat heel wat lagere schoolkinderen hier dagelijks passeren op weg naar en van de school of bibliotheek of cultuurcentrum is dit echt onaanvaardbaar.”

Hoefs hekelt ook de gebrekkige en laattijdige communicatie over de geplande werken op het kruispunt. “Door slecht geplaatste verbodsborden werden maandag bovendien liefst 20 wagens weggesleept. Drie agenten en een takeldienst waren een hele voormiddag in de weer. Bovendien waren heel wat wagens van buurtbewoners. Een betere, tijdige en vooral meer zichtbare communicatie had velen veel tijd, moeite en geld kunnen besparen.”

Burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld) geeft toe dat het een ‘ambetante’ situatie is. “Maar we doen voor goed door de straten zoveel mogelijk open te laten. Als we alles zouden afsluiten is het meteen opgelost. Je zit nu eenmaal op een werf. Daar kan je niet omheen.”