"Als we een knal horen, weten we al hoe laat het is": Onschuldig lijkende bocht veroorzaakte al vier ongevallen in zes maanden Margo Koekoekx

04 februari 2020

16u13 0 Grimbergen Buurtbewoners van de Evergemsesteenweg schrikken ‘s avonds regelmatig op van een knal, maar ondertussen weten ze al wat dat wil zeggen: er hangt wéér een auto in de berm, in de tuin of in de haag van de buren. “Onze kleinkinderen mogen niet meer in de tuin spelen: te gevaarlijk. Hier moet dringend iets veranderen”, aldus een buurtbewoonster. Afgelopen weekend was het overigens weer prijs.

Het tuinmuurtje in de bocht van de Evergemsesteenweg werd zondag opnieuw aan diggelen gereden. De bestuurder van de wagen, die onder invloed was, had een gaspistool bij zich en bedreigde daarmee één van de buren. De politie kon de man intussen oppakken en er vielen geen gewonden. Amper een week eerder sneuvelde ook de verlichtingspaal in de bocht, en op de hoek werd een verkeersspiegel afgereden. In de haag belandde onlangs ook al een auto op zijn dak.

