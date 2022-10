Griezelen, theater en peddelen in pompoenen: dit zijn onze weekendtips voor de Kempen

vilvoorde Vilvoorde vernoemt nieuwe kanaalbrug naar Frederik Vancloos­ter, de jongeman die overleed na val in het water: “Zijn scoutsto­tem vormde de inspiratie”

De naam van de nieuwe voetgangers- en fietsersbrug over het kanaal in Vilvoorde is bekend. Na een stemming bij de inwoners van de Zennestad kwam de naam ‘Salangaanbrug’ als winnaar uit de bus. Hiermee wordt de brug een eerbetoon aan Frederik Vanclooster, die in januari 2020 overleed na een ongelukkige val in het kanaal. De sierlijke vogel was namelijk de totem van Frederik, maar is tegelijkertijd ook een gierzwaluw die frequent boven het kanaal vliegt.

