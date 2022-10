Gratis initiatie Eerste Hulp voor kinderen

Tessenderlo Stilte regeert in Tessender­lo in laatste weekend van oktober

Tijdens het weekend van 29 en 30 oktober regeert de stilte in Tessenderlo. Dan vindt immers de Dag van de Stilte plaats in Landschapspark de Merode, waar Tessenderlo als enige Limburgse gemeente deel van uitmaakt. Er vinden dan 20 activiteiten plaats die draaien rond rust en stiltebeleving. Staan onder meer op het programma: yoga op de boerderij, TaiChi, focuswandelingen in volle natuur, Japanse theeceremonies, klankmeditatie, film en een lezing in de abdij. Het volledige programma en inschrijven via www.bezoekdemerode.be. Om het rustige karakter van de activiteiten te behouden zijn de plaatsen vaak beperkt en is inschrijven noodzakelijk.

