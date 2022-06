Ingelmunster Koe sukkelt in Mandel maar klautert er zelf opnieuw uit in Ingelmun­ster

In de buurt van de Brigandsbrug in Ingelmunster is vrijdagnamiddag een koe in het water van de Mandel gesukkeld. Onder druk van de brandweer en een maaimachine klauterde het dier na zowat een half uur pootje baden er op eigen kracht ook weer uit.

16:21