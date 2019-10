Zanger Willy hopelijk straks naar de blind auditions van The Voice Senior bij VTM Marc Colpaert

16 oktober 2019

15u19 0 Gooik Zanger Willy Vander Biest maakt kans om naar de blind auditions van VTM te gaan. Hij heeft ondertussen al drie geslaagde audities achter de rug en vindt steeds meer plezier in het zingen. Nog dit jaar gaat hij optreden als ‘de witjes’ in De Cam in Gooik en in Geraardsbergen.

Vanaf het 5de leerjaar speelt Willy, die toen al de bijnaam ‘de witjes’ kreeg, kornet in de Fanfare van Leerbeek. Op zekere dag, na schooltijd, kwamen er twee tieners met een akoestische gitaar binnen in de klas. “Voor mij was dat de eerste keer dat ik een echte gitaar van dichtbij zag. Ik vond het een mooi instrumen. Toch duurde het nog tot mijn 18de voor ik zelf een gitaar kocht in Brussel. Via een cursus van 48 lessen heb ik gitaar leren spelen”, vertelde Willy. Sinds die tijd is hij altijd blijven zingen en gitaar spelen. Later ging hij nog naar de muziekschool Peter Benoit in Lennik en leerde daar notenleer en klassieke gitaar spelen bij Christiane Magnus.

Drie geslaagde audities

“Sinds vorig jaar leg ik me meer toe op zelf liedjes schrijven. Dat begint meer en meer te lukken. Het geeft me veel voldoening omdat ik er ook een boodschap mee kan doorgeven. Eind juli volgde ik in Nederland voor de 6de keer het internationale ‘Christian Artists Seminar’. Daar werd ik aangemoedigd door enkele professionele artiesten om meer te gaan doen met zingen, liedjes schrijven, gitaar spelen en comedy. Zo kwam het idee om me te laten inschrijven voor The Voice Senior van VTM”, aldus Willy. Drie geslaagde audities zijn ondertussen al achter de rug. Heel binnenkort volgt een vierde afspraak bij VTM. “Ik ben daar heel dankbaar voor en hoop te kunnen deelnemen aan de blind auditions bij VTM. Ik denk dat het gaat lukken. Het is natuurlijk afwachten, maar ik heb er een goed gevoel bij”.

Intussen is Willy ook bezig met de voorbereiding van zijn eerste optreden als ‘de witjes, wake-up comedian’. Zijn show kreeg als naam ‘Cordon Sanitair’ en hij brengt een mix van onder meer hilarische en waargebeurde, zelf beleefde verhalen en enkele eigen songs.

In oktober is er al een try-out op vrijdag 25 oktober om 20.30 uur in café The Preacher, Markt 9 in Geraardsbergen, gevolgd door een optreden op vrijdag 13 december in de Cultuurschuur De Cam in Gooik.