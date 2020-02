Zanger Bart Declercq vliegt er weer stevig in met nieuwe single Zanger Bart heeft meer tijd om op te treden Marc Colpaert

07 februari 2020

12u10 4 Gooik Met zijn nieuwe single ‘Is het zo moeilijk om gewoon te doen’ blijft Bart Declercq uit Gooik trouw aan zijn favoriete muziekstijl van schlagers en ambiancemuziek en hij heeft weer meer tijd om op te treden. Het aanstekelijke ritme van deze nieuwe cd zal zonder enige twijfel elke zaal en feesttent op zijn kop zetten in de komende weken en maanden.

Behalve zijn succesvolle carrière als zanger heeft Bart een tijd geleden een nieuwe zaak - een frituur in Leerbeek - uit de grond gestampt, waardoor hij in een extreem drukke periode terechtkwam en hij maar heel selectief optredens kon aanvaarden. “De opstartfase van deze succesvolle zaak is nu achter de rug, waardoor er weer een opening kwam om er volop in te vliegen met opnames en optredens. Ook komt er van deze nieuwe opname nog een videoclip die binnenkort zal voorgesteld worden”, laat Bart ons weten.

Zijn vorige single ‘Het werd zomer’ die in juni 2019 werd uitgebracht kon rekenen op enorm veel belangstelling van publiek en zowat alle regionale en nationale radiostations. Met deze nieuwe single wil Bart dit succes graag nog eens overdoen. ‘Is het zo moeilijk om gewoon te doen’ wordt uitgegeven door D & V en is verkrijgbaar en te beluisteren via alle gekende internet-portals.