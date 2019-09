Yvonne en Ludwig zijn 50 jaar getrouwd Marc Colpaert

10 september 2019

Ludwig Tielemans en Yvonne Neerinckx vierden hun gouden huwelijksverjaardag in de zaal Edele-Brabant in Gooik. Ze leerden elkaar kennen tijdens een Vlaamse kermis op het bal van de postbodes. “Haar vader en mijn vader zaten allebei in dezelfde muziekvereniging en zo kenden we mekaar ook al een beetje, maar de vonk sloeg pas echt over op die Vlaamse kermis”, lachte Ludwig. Ze trouwden en kregen twee kinderen Wendy en Walter, vandaag al aangevuld met vijf kleinkinderen. Ludwig was een zelfstandige schilder, Yvonne stond in de verfwinkel. Vandaag genieten ze van hun pensioen en is Ludwig nog steeds voorzitter van de KVG van Gooik.