Yvan en Nicole 50 jaar samen Marc Colpaert

12 augustus 2019

10u34 2

Yvan Van Roye en Nicole De Broyer uit Gooik vierden hun gouden huwelijksverjaardag met familie en vrienden. Yvan afkomstig uit Brugge leerde zijn toekomstige vrouw kennen op een bal in het Vetkot in Lennik. De vonk sloeg over en ons koppel trouwde enige tijd later. Ze kregen samen een zoon Dries en adopteerden tevens nog twee kinderen Kim en Park. Vandaag is de familie vergroot met 5 kleinkinderen. De laatste jaren genieten Yvan en Nicole van hun verdiend pensioen en zorgen ze nog regelmatig voor de kleinkinderen.