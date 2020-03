Woonzorgcentrum in Gooik in lockdown nadat medewerker in onrechtstreeks contact kwam met corona Amber Gys

04 maart 2020

17u50 22 Gooik Woonzorgcentrum Eyckenborch sluit preventief zijn deuren voor alle bezoekers, dat meldt het in een Facebookbericht op hun pagina. Een medewerker van het woonzorgcentrum zou onrechtstreeks in contact gekomen zijn met het coronavirus.

In het woonzorgcentrum Eyckenborch in het centrum van Gooik brak even paniek uit. Via een Facebookpost kondigde het centrum aan dat ze hun deuren sluiten voor alle bezoekers. “Ter bescherming van onze residenten, ons personeel en onze bezoekers hebben we preventief besloten onze deuren tijdelijk te sluiten voor elk bezoek aan het woonzorgcentrum Eyckenborch”, klinkt het.

Volgens burgemeester Michel Doomst (CD&V) is er geen reden voor paniek. “Op dit moment is er geen bevestigde besmetting, noch zijn er merkbare ziektesymptomen bij personeel of bewoners”, aldus Doomst. Het zou gaan om een mannelijke medewerker wiens vrouw mogelijk in contact is geweest met een besmette persoon. De medewerker werkt momenteel als preventiemaatregel van thuis en wacht op de resultaten van het onderzoek.

Voorzorgen

Het centrum wil geen enkel risico nemen voor de bewoners en hun medewerkers. In Eyckenborch verblijven honderden senioren, de grootste risicogroep voor besmetting van het coronavirus. Wereldwijd vielen al meer dan 3.000 doden aan het virus.

Vanuit de directie wordt gevraagd om alle bezoeken naar het centrum uit te stellen tot dinsdag 10 maart. Van zodra het centrum over meer informatie beschikt, wordt dit gemeld. Ze benadrukken ook dat ze zich willen verontschuldigen voor het ongemak.