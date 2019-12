Woonzorgcentrum Eykerborch is fier opspeciale gehaakte kerstboom Marc Colpaert

23 december 2019

16u50 2 Gooik In de vzw Eyckenborch haakten een vijftal bewoners samen een mooie kerstboom, waar ze enkele maanden zoet mee waren om de vele honderden stukjes te haken. Deze kerstboom was de trots tijdens de jaarlijkse kerstmarkt.

Woonzorgcentrum Eyckenborch in het centrum van Gooik zette de deuren open voor hun jaarlijkse kerstmarkt in hun lokalen. “Vorige jaren plaatsten we ook enkele kraampjes buiten, maar onze bewoners waren daar niet zo blij mee. Dus maken wij het nu gezellig in onze lokalen”, vertelde Lisenka Moonens.

In de grote ontspanningsruimte stond het prachtstuk van de kerstmarkt een grote kerstboom. Wie goed keek zag onmiddellijk dat het hier om een bijzonder exemplaar ging. “Enkele van onze bewoners hebben allemaal mooie lapjes stof gehaakt en deze honderden stukjes werden aan mekaar gezet tot een mooie kerstboom”, aldus Lisenka. Ondertussen zorgde Johan de Muylder voor de nodige muziek en konden de aanwezigen genieten van een drankje en een hapje en een mooi kerstboom.