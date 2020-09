Woonzorgcentrum Armonea Eyckenborch waagt zich aan Jerusalema Challenge Amber Gys

11 september 2020

17u02 0 Gooik Enkele personeelsleden van woonzorgcentrum Armonea Eyckenborch in Gooik hebben zich aan de populaire Jerusalema Challenge gewaagd. Het resultaat is te zien in een hartverwarmend filmpje, waarin we hen bij de inkom van het woonzorgcentrum zien dansen.

De Jerusalema Challenge is dé hype van het moment. Heel wat groepen wagen zich dezer dagen aan het populaire Zuid-Afrikaanse dansje en nu dus ook het personeel en directieleden van woonzorgcentrum Armonea Eyckenborch in Gooik.

“En de bewoners zagen dat het goed was en beloofden, om samen met het Kela-team, hun eigen versie te maken”, klinkt het op de Facebookpagina. Wordt vervolgd dus! Bij de start van de opmars van het coronavirus, was dit rusthuis het eerste dat preventief in lockdown ging.

Het resultaat is in dit filmpje te bekijken.

