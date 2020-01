Winnaars kerststallenwedstrijd krijgen geschenkje Marc Colpaert

10 januari 2020

15u48 0 Gooik In café De Cam werden de winnaars van de Gooikse kerststallenwedstrijd bekend gemaakt, zowel de kerststal uit de Dorpsstraat als deze uit de Mgr. Abbeloosstraat werden verkozen als mooiste kerststal.

“Het was pastoor Koen die twee jaar geleden het startsein gaf voor deze kerststallenwedstrijd”, zei Jean-Paul De Loecker. Vorig jaar was de respons niet zo denderend, maar dit jaar waren er in totaal een tiental deelnemers. Enkele mensen onder de leiding van Jean-Paul De Loecker, voorzitter van de Heemkundige Kring, trokken op pad om alle kerststallen te gaan bekijken en de mooiste uit te kiezen. Na rijp beraad werd beslist om de hoofdprijs toe te kennen aan de kerststal uit de Dorpsstraat en de Mgr. Abbeloosstraat, een derde plaats ging naar de kerststal in de Wolvenstraat. De winnaars kregen een kleine attentie en de gemeente hoopt dat volgend jaar nog meer mensen gaan meedoen om een mooie kerststal voor hun woning te plaatsen.