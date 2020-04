Willy Vander Biest speelt gitaar voor bewoners huis De Pionier Amber Gys

07 april 2020

15u44 3 Gooik Zanger Willy Vander Biest uit Gooik trekt er met zijn gitaar op uit. Hij wil de geïsoleerde bewoners van rusthuizen en andere zorgcentra een hart onder de riem steken met een streepje muziek.

Willy Vander Biest trekt van rusthuis tot rusthuis en zorgcentra tot zorgcentra met zijn gitaar. Dinsdagmiddag was hij te gast in huis De Pionier in Gooik, een zorgcentrum van Zonnelied vzw. Hij bracht er verschillende liedjes om de mensen op te fleuren zoals ‘Alleen’ van Clouseau en zijn coverdebuut ‘Una paloma blanca’ van George Baker (hieronder te beluisteren).

Willy trok vorige weken al naar Woonzorgcentrum De Zwaluw in Vollezele, rusthuis Eyckenborch en Seniorie Kesterberg in Gooik en WZC Sint-Augustinus in Halle. Dinsdagnamiddag is het de beurt aan huis De Villa in Lennik. “Het is mijn bedoeling om de mensen vanop een veilige afstand hoop en moed te geven in deze dagen”, zegt Willy. Zonnelied vzw is alvast erg dankbaar voor het genomen initiatief. “We zijn deze Gooikenaar dankbaar voor zijn engagement en steun aan onze begeleiders en vooral aan onze bewoners die in deze moeilijke tijden niet naar huis bij mama, papa, broer/zus of familie kunnen”, aldus Financieel directeur Lothar Vandenberghe.



