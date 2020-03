Willy gaat zingen voor de bewoners en het personeel van Eyckenborch en Kesterberg Marc Colpaert

24 maart 2020

Zanger Willy Vander Biest uit Gooik trok de afgelopen dagen met zijn gitaar naar verschillende rusthuizen in de streek om er vanaf de straatkant enkele leuke deuntjes te spelen. Dit om de rusthuisbewoners en het personeel een hart onder de riem te steken

Al vanaf het 5de leerjaar speelde Willy al kornet in de Fanfare van Leerbeek. Toch duurde het nog tot zijn 18de voor hij zelf een gitaar kocht in Brussel. Via een cursus van 48 lessen leerde hij gitaar spelen. Sinds die tijd is hij altijd blijven zingen en gitaar spelen. Later ging hij nog naar de muziekschool Peter Benoit in Lennik en leerde daar notenleer en klassieke gitaar spelen bij Christiane Magnus.

Met de uitbraak van het coronavirus rijpte bij Willy het plan om iets te doen voor zijn medemensen en dan vooral voor de oudere mensen die in een rusthuis verblijven. In zijn eigen dorp Gooik mochten de rusthuis bewoners van Eyckenborch geen bezoek meer ontvangen en dus trok Willy ondertussen al enkele keren naar het rusthuis en naar de Seniorie Kesterberg om vanaf de straatkant enkele liedjes te zingen voor de bewoners. “Ik ben vorige week naar WZC Eyckenborch geweest, waar ik enkele liedjes op de binnenkoer heb gezongen en daarna zong ik nog wat liedjes ter hoogte van de parking. Ik zing non-stop, 1 tot 2 uur per dag en op zaterdag was ik te vinden aan de achterkant van Eyckenborch en de mensen vinden dit heel leuk”, vertelde Willy. Op maandag trok hij naar de Seniorie Kesterberg om ook daar voor de bewoners enkele leuke liedjes te zingen. En Willy bleef ondertussen niet stilzitten. “Ik heb zonet een Engelstalig lied gemaakt, de ‘Corona Battlesong’ is de titel. Een stevig nummer die de huidige toestand wat beschrijft, maar ook een oplossing aanreikt”, aldus Willy. Ook de volgende dagen is Willy op stap met zijn gitaar om zijn medemensen op te fleuren met zijn muziek, volgens hem broodnodig in deze coronatijden.