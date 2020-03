Willy Cammaert (81), stichter Cammaert Trucks overleden Amber Gys

19 maart 2020

17u30 5

Willy Cammaert, de stichter van Cammaert Trucks is woensdag, omringd door zijn familie, overleden op 81-jarige leeftijd. “Wij verliezen in hem een echte ondernemer en de stichter van de Cammaert groep. Zijn toewijding en warmte zullen wij voor altijd missen”, klinkt het. Hij was ook onder andere hoofdsponsor volleybalclub Govok Cammaert Gooik. Door de huidige situatie, met de maatregelen van het coronavirus, zal de uitvaart doorgaan in intieme familiekring. Het eerbetoon zal op een later moment plaatsvinden.

De man achter de stichting van het bedrijf Cammaert Trucks, Willy Cammaert, begon zijn garage op de Ninoofsesteenweg in Gooik destijds waar momenteel de verwarmingsspecialist Leuckx gevestigd is. Enkele jaren later werd deze vestiging veel te klein. Hierdoor is Willy Cammaert wat verderop verhuisd naar de site waar Cammaert Trucks tot op de dag van vandaag nog steeds te vinden is.