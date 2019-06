Willy blaast zijn droomproject af: “Zoveel miserie en ‘ambras’, en nu blijkt dat ik eigenlijk met alles in orde ben... Maar het verhaal stopt hier, ik ben het beu” Marc Colpaert

20 juni 2019

14u12 3 Gooik Voor Willy Decoster (74) is het genoeg geweest. De laatste tijd heeft men hem het leven zo zuur gemaakt, dat hij nu definitief een streep trekt door zijn droomproject om in het centrum van Oetingen een 40-tal mini-appartementen te bouwen. De afbraakwerken van de oude gebouwenwerden stilgelegd, omdat bepaalde attesten ontbraken. Vandaag is gebleken dat Willy met alles in orde was. “Maar mijn droom verwezenlijken en hier een mooi complex met appartementen plaatsen, dat zit er niet meer in. Ik heb echt geen zin om er aan kapot te gaan”, zegt Willy.

Het vroegere rusthuis Maria-Jozef ter hoogte van de Kloosterstraat in het centrum van Oetingen werd enkele weken geleden afgebroken. Dat was tenminste de bedoeling, tot de gemeente Gooik de afbraakwerken kwam stilleggen, vooral onder druk van heel wat mensen die ongerust naar het gemeentehuis belden. Reden van die ongerustheid was dat naast het gebouw dat afgebroken werd, een kleuterschool gevestigd was. Omdat bepaalde attesten ontbraken, werden de werken dan maar stilgelegd. Zo was er geen stabiliteitsattest en er moest ook een attest voorgelegd worden dat het gebouw asbest vrij was voor er mocht worden verdergewerkt. Willy stopte dus noodgedwongen de werken en betaalde een firma om de twee attesten af te leveren.

Ik ben al die miserie en ‘ambras’ meer dan beu. Al van toen de eerste steen werd afgebroken kreeg ik zo veel over mij heen dat ik er niet goed van werd. De school, ongeruste ouders, buren; iedereen moest zijn gal komen spuwen en nu blijkt dat alles in orde was Willy Decoster

“Natuurlijk was er geen probleem qua stabiliteit voor de kleuterschool naast het oude rusthuis, en dat wist ik al, maar nu staat het zwart op wit”, zei Willy. Voor wat betreft het tweede attest over het asbest was hij nogal vrij zeker van zijn zaak. “Toen men dit gebouw optrok in de jaren 1800, hadden ze nog nooit van het woord asbest gehoord, ze moesten het zelfs nog uitvinden! Maar ok, ik heb dit laten controleren en er werd vastgesteld dat er geen asbest te vinden was”, zei hij. Dit werd ondertussen ook al bevestigd door de gemeente Gooik. Dus normaal zou Willy kunnen verderdoen met de afbraak van de gebouwen en nadien zijn bouwproject beginnen.

Enkel nog de boel opkuisen, meer doe ik niet meer

“Ik ben al die miserie en ‘ambras’ meer dan beu. Al van toen de eerste steen werd afgebroken kreeg ik zo veel over mij heen dat ik er niet goed van werd. De school, ongeruste ouders, buren; iedereen moest zijn gal komen spuwen en nu blijkt dat alles in orde was. Ik vroeg me toen af, als er al zoveel problemen zijn bij de afbraak, wat gaat dat dan geven wanneer ik van start ga met mijn nieuw project om 40 appartementen te bouwen?”, vertelde Willy. Dus heeft hij nu een definitieve beslissing genomen en stopt met het hele project. “Ik ben 74 en ben niet van plan om mijn gezondheid hier onder te laten lijden. Het was een heel mooi project volgens mij, oudere mensen die in hun eigen gemeente mochten blijven wonen, maar blijkbaar kon dit niet voor andere mensen. Ik zal later de gebouwen wel nog verder afbreken en de boel opkuisen, maar daar stopt het verhaal”, besluit hij.