Wielertop verzamelt zondag in Gooikse Pijl Erik Vandeweyer

17 september 2020

15u54 0 Gooik Lange tijd was het onzeker of de Gooikse Pijl dit seizoen zou kunnen doorgaan. Het bestuur van Gooik Sportief zette door en wordt daar nu voor beloond. Zondag zakt een mooi internationaal deelnemersveld naar de gemeente af. Het peloton gaat op zoek naar een opvolger voor de Duitser Pascal Ackermann.

Aan grote namen heeft de Gooikse Pijl geen gebrek. Eerder stonden ook Jürgen Roelandts, Oliver Naesen en Kenny Dehaes al op het hoogste podium van deze 1.1-wedstrijd. Voorzitter Danny Schets is tevreden. “Met Lotto-Soudal, Deceuninck-Quick.Step en Jumbo-Visma hebben we opnieuw drie ploegen uit de WorldTour aan de startlijn. Het hadden er meer kunnen zijn, want ook NTT, Israel Cycling Academy en Bora Hansgrohe hadden aanvankelijk toegezegd. Omwille van corona werd de internationale kalender helemaal herschikt, waardoor de wedstrijden elkaar snel opvolgden. Die drie ploegen vroegen om af te mogen haken. We hebben daar niet moeilijk over gedaan. Volgend jaar zijn ze opnieuw welkom in de Gooikse Pijl.”

Mooie namen

Het afhaken van enkele ploegen heeft het deelnemersveld allerminst aangetast. Danny Schets bevestigt. “Vorig seizoen konden we Peter Sagan en Greg Van Avermaet verwelkomen. Nu zal Philippe Gilbert zijn wederoptreden maken in eigen land na zijn blessure. Hoewel ik Philippe al lang ken, heb ik hem vroeger nooit in de ploeg gehad. Toch is hij altijd de vriendelijkheid zelve tegen mij. Ook Zdenek Stybar staat net als zijn ploegmakkers Iljo Keisse en Alvaro Hodeg op de startlijst. Ook de andere ploegen komen met mooie namen. Ik denk bijvoorbeeld aan Tim Merlier.”

Speciale maatregelen

Toch wordt het volgens Danny Schets geen gewone Gooikse Pijl. “Ik heb steeds gesteld dat ik met plezier wou organiseren als het financieel haalbaar was en we vips mochten ontvangen. Beide zaken zijn in orde gekomen. Het bestuur – met denk aan de sponsors – wilde doorgaan. Aan de finish mogen maar vierhonderd supporters aanwezig zijn. We hebben maatregelen uitgewerkt, waardoor die niet allemaal op een hoopje bij elkaar staan. Alles zal netjes en veilig volgens de regels van corona verlopen.”