Werkmateriaal uit bestelwagens in Gooik en Pepingen gestolen Tom Vierendeels

01 september 2020

14u24 9 Gooik De lokale politiezone Pajottenland waarschuwt inwoners van het grondgebied voor inbrekers die bestelwagens viseren. Daarbij wordt telkens werkmateriaal buit gemaakt.

De politie stelde afgelopen weekend vier gelijkaardige feiten vast op het hele grondgebied: drie in Gooik en één in Pepingen. Waar en wanneer er precies werd toegeslagen geeft de politie niet mee. In de vier gevallen werd ingebroken in een bestelwagen en waren de daders uit op werkmateriaal.