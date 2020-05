Werkgroep Kesterheide brengt brochure rond Staf De Clercq uit met nooit eerder gepubliceerde foto’s Tom Vierendeels

16u38 2 Gooik De Werkgroep Kesterheide brengt een brochure uit over politicus Staf De Clercq, die in 1942 overleed. Het grafmonument van de historische figuur bevindt zich nog altijd op de Kesterheide. De brochure bevat nooit eerder gepubliceerde foto’s uit privé-archieven. De vzw verkoopt een beperkte oplage van de tweede druk.

Staf De Clercq was leraar, politicus en ook collaborateur met de Duitse bezetter in de aanloop naar en tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog. Zo was hij ook voorman van de Frontpartij en leider van het VNV. Op 3 mei was het honderd jaar geleden dat de man een eerste Landdag organiseerde op de Kesterheide. Naar aanleiding van die verjaardag bracht Werkgroep Kesterheide, die het verleden van Kester en de Kesterheide bestudeert een brochure uit over “100 jaar Vlaamse agitatie op de Kesterheide”.

Privé-archieven

“De werkgroep kreeg inzage in tal van documenten en fotoboeken over dit onderwerp”, zegt auteur Johan Daelman. “Sommige foto’s komen uit privé-archieven en werden nooit eerder gepubliceerd. Aan de hand van talloze berichten in de dag- en weekbladen van de Frontpartij, de Daensistische partij en het VNV worden de Landdagen beschreven. De brochure brengt ook een korte biografische schets van de historische figuur Staf De Clercq waarbij ook de collaboratie en de repressie aan bod komen. De brochure eindigt met de macabere geschiedenis van het voormalige praalgraf op de Kesterheide.”

Het resultaat is een vlot leesbare brochure van 42 bladzijden met tientallen unieke foto’s. Een eerste druk ging vlot de deur uit en een beperkte oplage van de tweede druk valt nu te bestellen. De brochure kan besteld worden bij de vzw Werkgroep Kesterheide en kost tien euro, inclusief verzendingskosten. Bestellen kan door overschrijving met vermelding ‘Brochure’ + volledige naam en adres op het rekeningnummer BE83 0689 3586 4515 van de Werkgroep Kesterheide vzw.

Praalgraf bewaren

De werkgroep streeft ernaar het grafmonument op een of andere manier te bewaren als cultuur-historisch erfgoed. “We onderzoeken hiervoor verschillende pistes en worden hierbij geadviseerd door het Archief Voor Nationale Bewegingen (ADVN)”, besluit Daelman. “De familie van Staf De Clercq is eigenaar van het perceel bouwgrond met het voormalig praalgraf.”

Wanneer De Clercq sterft is het VNV verwikkeld in een machtsstrijd met Groot-Duitse collaborateurs. De Clercq wordt in 1943 herbegraven in een praalgraf, maar dat graf wordt na de bevrijding geschonden. In 1978 werd zijn lichaam uit een anoniem graf verwijderd door de Vlaamse Militanten Orde (VMO) en begraven in Asse.