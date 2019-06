Werken aan Gooiks kruispunt 'Belle Triene' beginnen op 11 juni Marc Colpaert

03 juni 2019

14u48 0 Gooik Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat verbeteringswerken uitvoeren vanaf 11 juni ter hoogte van het kruispunt van de Stuivenbergstraat met de Edingsesteenweg (N285) in Gooik.

Agentschap Wegen en Verkeer werkt vanaf dinsdag 11 juni drie dagen ter hoogte van het drukke kruispunt van de Edingsesteenweg (N285) met de Stuivenbergstraat in Gooik. “Het betonnen fietspad van de fietsoversteek in de Stuivenbergstraat wordt uitgebroken en vervangen door een asfaltverharding, waardoor de fietser comfortabeler de straat kan kruisen. Ook de toplaag en onderlaag asfalt van de Edingsesteenweg met het kruispunt van de Stuivenbergstraat worden vervangen”, weet Anton De Coster van AWV.

Versmalde rijstroken

Op de Edingsesteenweg is er gelukkig weinig hinder en kunnen auto’s via versmalde rijstroken doorrijden. Enkel de Stuivenbergstraat is tijdens de werken vanaf de Edingsesteenweg niet toegankelijk. De werken duren tot vrijdag 14 juni. Omwonenden van de Stuivenbergstraat kunnen de lokale omleiding volgen langs de Wijngaardstraat en de Monseigneur Abbeloosstraat. Fietsers en voetgangers hebben doorgang via bakens op de rijweg. Auto’s krijgen hiervoor een snelheidsbeperking opgelegd.