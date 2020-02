WEEKENDTIPS: Van heksenwandeling in Gooik tot sfeervolle Bierfeesten in Vilvoorde Wim De Smet

28 februari 2020

1. Houtemse Bierfeesten in Vilvoorde

In het ruiterijcomplex Drie Fonteinen wordt dit weekend stevig gefeest. De Houtemse Bierfeesten, een organisatie van Chiro Houtem, heeft al voor de 34ste keer plaats. Op vrijdagavond is er de bierfeestenquiz. Ook dit jaar nemen zo’n dertig ploegen deel. Maar het hoogtepunt van de Bierfeesten is op zaterdag. De organisatoren halen dan enkele vermaarde dj’s naar Vilvoorde, waaronder de lokale held KEN. Nadien verschijnt Michael Amani achter de knoppen, gevolgd door 5napback. Die laatste won in 2016 de wedstrijd ‘Start to dj’ van MNM. De avond wordt afgesloten met een optreden van het Diegemse talent DG Seth. Tickets in voorverkoop kosten 6 euro, aan de kassa 8 euro.

2. Carnaval ‘Venetië in de Marollen’

Wie na Aalst Carnaval ook eens wil genieten van eenzelfde feest in de Brusselse Marollenwijk moet zaterdagmiddag ‘Venetië in de Marollen’ aanstippen. De stoet vertrekt om 14.30 uur in de Hoogstraat en trekt ook voorbij Manneken Pis en de Grote Markt. Rond 15.30 uur komen de carnavalisten aan op de Grote Markt. Nadien keert de stoet terug richting cultureel centrum Bruegel. De aankomst daar is gepland rond 17 uur.

Meer info op www.brussel.be/carnaval-venetie-de-marollen.

3. Grootste springkasteel in Steenokkerzeel

Het grootste springkasteel komt dit weekend naar sporthal Hertblock in Steenokkerzeel. Niet alleen kinderen en tieners zijn welkom. De organisatoren mikken ook op ouders en grootouders om er hun tweede jeugd te beleven. De volledige sporthal wordt omgetoverd tot één groot springeiland. Bezoekers betalen 6 euro inschrijvingsgeld. Inwoners van Steenokkerzeel en Kampenhout mogen binnen aan de helft van de prijs. Sporthal Herblock vind je in de Orchideeënlaan in Steenokkerzeel.

4. ‘Schrikkelen en schrikken’ in Gooik

Heksenvereniging De Makrallen gaat op schrikkeldag iedereen beetje laten... schrikken. Dat gebeurt tijdens een wandeltocht van 3,7 kilometer. Alle deelnemers krijgen een ledlampion en bezoeken zaterdag drie locaties in Gooik waar hen een proevertje te wachten staat. Het vertrek is aan het fruitbedrijf Billens-Van Laer. Met een bus worden de deelnemers naar Wijndomein Stuyvenberg gebracht. Vanaf dan gaat het richting de mooiste Gooikse kasjkes, het Bokkenhol en De Cam. In de cultuurschuur kan iedereen genieten van een ovenkoek met soep. De Makrallen brengen heksenverhalen en aansluitend is er ambiance met The Swinging Shoemakers.

Vertrek om 17 uur, 17.45 uur of 18.30 uur bij fruitbedrijf Billens-Van Laer, Meintjesstraat 5 in Gooik. De aankomst is gepland tussen 20 en 21.30 uur. Deelname kost 10 euro. Inschrijven is verplicht via www.pajottenland.be.

5. Brusselse folk van Emballage Kado XL in stadhuis Halle

De Brusselse folkgroep Emballage Kado brengt met een geïllustreerd liedjesprogramma een ode aan Pieter Bruegel. Het optreden heeft plaats in de raadzaal van het stadhuis van Halle. Emballage Kado leidt de toeschouwers langs een aantal gezongen schilderijen van Bruegel. Acteur Marc Bober is verteller van dienst. Zijn verhalen worden gebracht in het Vlaams-Brabants dialect, net zoals Bruegel dat gewild zou hebben. De organisatie is in handen van het Masereelfonds en ‘Tei. De voorstelling heeft plaats op zondag 1 maart om 15 uur. Vooraf inschrijven kan via halle@masereelfonds.be.