Walter en Godelieve al 60 jaar samen Een diamanten koppel Marc Colpaert

02 oktober 2019

In restaurant ‘t Sleutelgat in Lieferinge vierden Walter Huybrecht en zijn vrouw Godelieve Van Cauwelaert uit Gooik hun diamanten huwelijksverjaardag. Ons koppel leerde elkaar kennen op een bal in Halle, werden verliefd en trouwden enige tijd later. Uit deze verbintenis werden Hendrik, Viviane en Dirk geboren. Ondertussen zorgde dit drietal al voor zes kleinkinderen voor Walter en Godelieve. Walter was landbouwer en is vandaag nog steeds hobbyboer zegt hij zelf, Godelieve hielp mee op de boerderij en zorgde voor het huishouden en de kinderen. Zestig jaar na hun huwelijksdag werd het feest nog eens overgedaan in ‘t Sleutelgat.