Wagen over de kop in beruchte bocht van Ninoofsesteenweg TVP/BKH

08 december 2019

16u17 2 Gooik Een Nissan is zondagochtend rond 9.30 uur over de kop gegaan op de Ninoofsesteenweg ter hoogte van de beruchte bochten. De bestuurder bleef gelukkig wel ongedeerd.

De 26-jarige bestuurder uit Halle verloor de controle over de wagen nadat hij met het rechterwiel in de zachte berm terechtkwam. Dat gebeurde in een bocht, maar om welke reden is niet duidelijk. De wagen raakte vervolgens ook nog een verkeersbord en sloeg over de kop. De bestuurder bleef ongedeerd en bleek niet onder invloed van alcohol te rijden. Door het ongeval bleef een rijstrook een tijdje versperd.