Waardebon van 20 euro voor elk gezin moet lokale economie boost geven Amber Gys

04 augustus 2020

16u03 1 Gooik De gemeente Gooik deelt binnenkort aan elk gezin uit de gemeente een waardebon uit van 20 euro. Die is te besteden bij verschillende lokale handelaars.

In elke gemeente in Vlaanderen kregen de handelaars en horecazaken het hard te verduren tijdens de coronacrisis. Daarom steekt de gemeente Gooik de lokale economie een hart onder de riem met het relanceplan ‘Koop lokaal tijdens en na corona’. Samen met de werkgroep lokale economie werden er een aantal acties uitgewerkt. Zo worden er binnenkort waardebonnen uitgedeeld die kunnen ingeruild worden bij handelaars uit verschillende sectoren zoals voeding, horeca en toerisme.

Waardebon

Elk gezin krijgt een ‘Koop Lokaal-waardebon’ van 20 euro (4 waardebonnen van 5 euro). Deze bonnen kunnen ingeruild worden bij één van de 60 deelnemende handels- en horecazaken, bij aankoop vanaf 10 euro tot 31 oktober 2020. “Begin april lanceerden we al de website www.samenvoorgooik.be, die alle initiatieven van handelaars en horecazaken bundelt”, vertelt schepen van Lokale Economie, Gunther De Wilde (CD&V).

Maar de waardebonnen zijn volgens De Wilde niet de enige actie om de lokale economie te ondersteunen. “Zo zal er een Eindejaarsactie zijn en zullen we werken met een Bonnenbox. Dit is een box met acties en kortingen die de lokale handelaars aanbieden. Elk Gooiks gezin zal een Bonnenbox ontvangen. Er komt ook veel hulp en input van onze werkgroep lokale economie. We hopen dat de Gooikse lokale economie er stilaan weer bovenop komt.”