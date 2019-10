Vzw ‘Ik Leef Verder’ blijft even stilstaan in Pervivo-park, op top van Kesterheide Marc Colpaert

02 oktober 2019

10u37 2

Tal van mensen van de vzw ‘Ik leef Verder’, trokken vanuit de zaal Parecia in Leerbeek te voet naar de top van de Kesterheide om even stil te staan ter hoogte van de Pervivo-park. De vzw ‘Ik leef verder’ werd in 2007 opgericht door 5 ouderparen. Steven en Vicky, Michel en Erica, Dominique en Chris, Jef en Chris en Marc en Josiane met als doel activiteiten te ontwikkelen die mensen die een band hebben met kinderen met een fatale stofwisselingsziekte, ondersteunen en dit zowel tijdens het ziekteverloop als bij en na het overlijden. Op de top van de Kesterheide werd onder meer het Pervivo-park gerealiseerd in samenwerking met de gemeente Gooik. Men vindt er bomen die kinderen en volwassenen, overleden aan een stofwisselingsziekte, vertegenwoordigen. Naamplaatjes zijn er stille getuigen van hun verloren strijd. Een vijftigtal personen van deze vzw kwamen er samen om er enkele milieuvriendelijke ballonnen op te laten. Dit ter herdenking van hun overleden familieleden.

