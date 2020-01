Vrouw valt met bromfiets en komt onder wielen van vrachtwagen terecht Tom Vierendeels & Koen Baten

09 januari 2020

13u50 124 Gooik Een vrouw is donderdagnamiddag om het leven gekomen bij een tragisch verkeersongeval op de Ninoofsesteenweg in Gooik. Ze reed met haar bromfiets op de steenweg en kwam onder de wielen van de truck terecht. Er zou evenwel geen aanrijding geweest zijn.

Het ongeval gebeurde rond 13 uur op de steenweg op het grondgebied van Gooik, net voor de scheiding met Neigem. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, maar alle hulp kwam helaas te laat. Enkel het overlijden van de vrouw kon nog worden vastgesteld. De politiezones Ninove en Pajottenland sloten onmiddellijk de steenweg in beide richtingen af en het parket Halle-Vilvoorde besliste om een verkeersdeskundige en een wetsdokter ter plaatse te sturen.

Bij dat onderzoek werd ook een truck die zo’n 250 meter verder tot stilstand kwam onderzocht, onder meer met bijstand van de federale wegpolitie. “Uit de eerste vaststellingen zou blijken dat er geen contact of aanrijding was tussen de bromfietser en de vrachtwagen”, vertelt Gilles Blondeau, woordvoerder bij het parket Halle-Vilvoorde. “Het lijkt erop dat de bestuurder van de bromfiets, een vrouw met Hongaarse nationaliteit, haar evenwicht is verloren en vervolgens op de rijbaan voor de wielen van de vrachtwagen is gevallen.” Door het ongeval bleef de steenweg enkele uren volledig versperd tussen Ninove en Gooik.