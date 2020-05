Vrijwilligers knippen beschermingsschorten voor Gooikse thuisverplegers Amber Gys

08 mei 2020

09u05 2 Gooik Twee Gooikse vrijwilligers hebben afgelopen dagen 60 beschermingsmantels geknipt voor de thuisverpleegsters uit de gemeente. Ze werden met een veilig proces gemaakt, goedgekeurd en afgeleverd.

Enkele Gooikse vrijwilligers knipten afgelopen dagen 60 beschermingsmantels voor de thuisverpleegkundigen. Voor Hilde Dermez en Annick Dauwe was het een grote tijdsbesteding. “We deden ongeveer drie kwartier per kledingstuk om deze geknipt en genaaid te krijgen”, vertelt Hilde. Beide dames hebben wel wat ervaring in het maken van kostuums voor majoretten en weten dus waar ze voor staan. “Het was vooral ook een kwestie van snel aan de gepaste filterstof te geraken. Voor het overige hebben wij geprobeerd de maten ook wat te laten variëren naar het type gebruiker.” De schorten kunnen 2 tot 3 keer in de was om hun voldoende werkbaarheid te behouden.

Vera Baeyens, de noodplanningsambtenaar, werd opgeroepen om de kledij te testen, met een positief resultaat tot gevolg. “Corona maakt duidelijk tot wat mensen met een groot hart in staat zijn” aldus burgemeester Michel Doomst (CD&V). “Dit zijn 60 vrijwillige werkuren en er volgen nog 40 schorten. De schorten worden de komende dagen door de gemeente afgeleverd bij de verpleegkundigen.