Vrijwilligers helpen met het snoeien en plaatsen van een takkenril Marc Colpaert

22 januari 2020

Een vijftal vrijwilligers uit Pepingen waren aan de slag om beheerwerken uit te voeren in een bosje van Natuurpunt in Gooik. Dit bosje pal tussen de velden was het eerste stukje grond dat ooit aangekocht werd door Natuurpunt in Gooik.”Het bosje ter Molle werd ongeveer 20 jaar geleden aangekocht en is ondertussen uitgegroeid tot een veilige oase voor heel wat beestjes, midden tussen de velden op de grens van Gooik en Pepingen”, vertelde Geert De Pauw van Natuurpunt. De eigenaar van de grond naast het bos vroeg om wat overhangende takken te kappen en dus gingen Geert, Pascal, Els, Hans en Carine aan de slag om enkele takken te kappen en hiermee een takkenril te maken. Na de arbeid werd nog even iets gedronken in manege Hof Ter Molleken iets verderop.