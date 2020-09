Vrijspraak voor verhitte ruzie binnen landbouwersfamilie Wouter Hertogs

24 september 2020

12u59 0 Gooik Een landbouwer uit Gooik is vrijgesproken voor geweld tegen zijn partner en schoonmoeder. Zelf ontkende hij alles en omdat er geen getuigen van de feiten waren, kon de rechter niets anders dan de vrijspraak uitspreken.

De man en zijn echtgenote woonden in bij haar ouders in een boerderij te Gooik. Telkens opnieuw ontstonden er discussies, onder andere over wie de elektriciteit van de boerderij moest betalen. Op 17 oktober 2018 kwam het opnieuw tot een discussie tussen het echtpaar. De vrouw ging naar bed maar haar man werd hierdoor nog kwader. Hij volgde haar en gaf haar -volgens het slachtoffer- enkele slagen op het bovenlichaam. Enkele maanden later ontstond er een ruzie tussen de man en zijn schoonmoeder. Dit leidde tot duw- en trekwerk waarbij zij zich verdedigde met een bezemsteel.

Geen getuigen

Volgens het parket sloeg hij zijn schoonmoeder hierbij meerdere malen. Daarom vorderde het parket een maand geleden een autonome probatiestraf voor een periode van 10 maanden. Zelf ontkende de man alle betichtingen. Met succes, want de rechtbank sprak hem nu vrij. “Ik zie geen reden om de verklaringen van de slachtoffers boven die van beklaagde te stellen. Er was geen getuige aanwezig dus blijft er twijfel over wat er gebeurd is”, klonk het in het vonnis.