Vrijspraak voor landbouwer Koen V. in hondenzaak JCV

03 juni 2019

18u36 0

landbouwer Koen V. (50) uit Gooik is door het Brusselse hof van beroep vrijgesproken voor een incident waarbij hij zijn hond op de politie zou hebben afgestuurd. Een andere zaak, over een incident waarbij een agent een polsbreuk opliep, is verdaagd.

Koen V. werd er van beschuldigd zijn hond losgelaten te hebben op een groep agenten. Die kwamen langs de hoeve kwamen na een ongeval met vluchtmisdrijf waarvoor Koen V. klater werd vrijgesproken. Volgens hem betraden ze toen zonder zijn toestemming het erf, waarbij hij zijn hond op de agenten afgestuurd zou hebben.

Net als in eerste aanleg werd Koen V. voor dit incident maandag door het Hof van Beroep in Brussel vrijgesproken.

Een andere zaak is verdaagd naar midden september. Daar wordt Koen V. beschuldigd van weerspannigheid en slagen en verwondingen. Hij reed op agenten in, waarna hij uitstapte en enkele klappen uitdeelde. Eén agent hield er een polsbreuk aan over en was elf dagen arbeidsongeschikt.