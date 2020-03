Voorstelling “Engelen op je pad” over verlies van een kind Amber Gys

02 maart 2020

17u35 0 Gooik Vormingpluscentra Archeduc en de Gezondheidsraad van Gooik organiseren op maandag 9 maart de voorstelling “Engelen op je pad”.

De voorstelling wordt georganiseerd in het kader van verlies en kracht. “Vier ouders nemen je mee in het proces dat ze doormaken na het verlies van hun kind. In een rustige sfeer krijgen verdriet, pijn en angst bestaansrecht maar er is ook plaats voor hoop, kracht en liefde”, vertelt maatschappelijk assistente Ellen Arys. “De voorstelling biedt een intieme blik op rouwen en een mooie kans om bij te praten met andere aanwezigen.”

De voorstelling gaat door op maandag 9 maart om 20 uur in gemeenschapscentrum De Cam. Tickets en info via de website van Archeduc.