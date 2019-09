Voor het derde jaar op rij zijn De Kadonkelkubbers de beste Marc Colpaert

30 september 2019

Tijdens de finale van het kubb-tornooi tussen De Kadonkelkubbers en Los Op Den Blok gingen De Kadonkelkubbers met de beker aan de haal. De gemeente Gooik organiseerde dit jaar opnieuw voor de derde keer op rij een jaarlijks kubb-tornooi voor Gooikse kubb-teams, bestaande uit buren, families of vrienden. Karo Vossen, uitbaatster van de cafetaria sporthal De Koornmolen, verdeelde de 12 deelnemende ploegen in 2 groepen van 6. De Gooikse ploegen streden de voorbije maand september voor plaats 1 en 2 binnen hun groep op de grasterreinen van de Koornmolen.

De Kadonkelkubbers, Los Op Den Blok, Lèrbeik City en Bolleke Vos haalden op die manier de halve finales die plaats hadden tijdens de Jaarmarkt in Gooik. De spannende finale werd uiteindelijk door de ‘Kadonkelkubbers’, dit zijn de buren uit de Viergatenstraat in Oetingen, gewonnen tegen het team van ‘Los Op Den Blok’. De Kadonkelkubbers mochten daardoor voor de derde keer op rij de winstbeker in ontvangst nemen en meenemen naar de Viergatenstraat. “We zullen binnenkort een grotere bekerkast moeten aanschaffen”, zei coach Yann Naudet.