Vol-au-vent en stoofvlees in de Eeckelstraat Marc Colpaert

20 september 2019

10u26 2

In de Eeckelstraat in Gooik werd al het vijftiende buurtfeest georganiseerd. In totaal kwamen een 65-tal personen mee feestvieren. Voor deze vijftiende editie werden de aanwezigen verwend met lekkere vol-au-vent en stoofvlees met frietjes natuurlijk. “Wie daar niet voor te vinden was, kon kiezen voor een vegetarische schotel”, vertelde Marleen De Win. Als speciale act die avond kwam burgemeester Michel Doomst(CD&V) enkele Vlaamse liedjes zingen tot groot plezier van de aanwezigen.