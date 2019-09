Voetganger aangereden in Drie Egyptenbaan Tom Vierendeels

25 september 2019

10u32 1 Gooik Een wandelaar is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een ongeval in de Drie Egyptenbaan. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde om 12.30 uur. De man wandelde in de Stuivenbergstraat richting Ninove toen het in het verlengde van de straat fout liep. De bestuurster van een Opel merkte de wandelaar te laat op waardoor het tot een aanrijding kwam.

Een ziekenwagen kwam ter plaatse en bracht het slachtoffer voor controle en verzorging over naar het Erasmusziekenhuis in Anderlecht. Het is niet duidelijk hoe de man het stelt.