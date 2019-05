Voetbalbenefiet om dure knieprothese van ‘Mo’ te betalen Marc Colpaert

29 mei 2019

13u35 12 Gooik Tijdens verbouwingswerken bij hem thuis kreeg Kristof De Mooter (35) vorig jaar een muur over zich heen, een ongeval met zware gevolgen. Vandaag is Kristof nog steeds aan het revalideren in het ziekenhuis van Pellenberg, maar door het ongeval verloor hij wel zijn rechterbeen. Zijn voetbalvrienden van VC ‘t Groenewoud organiseren nu op 1 juni een benefiet om de dure medische kosten tot 75.000 euro voor een knieprothese mee te helpen betalen.

Toen zijn vele vrienden uit Oetingen hoorden wat er was gebeurd met Kristof, die door iedereen aangesproken wordt als Mo, werd spontaan een vzw ‘De Vrienden van Mo’ opgestart. “Een banaal ongeval tijdens verbouwingswerken in de woning van mijn broer Mo, zorgde voor heel wat miserie. Tijdens werken viel er een muur op zijn benen. Hierdoor verloor hij niet alleen zijn rechterbeen tot boven de knie, maar ook zijn linkerbeen was zwaar toegetakeld. Het was zo erg dat hij twee maanden op intensieve zorgen lag en momenteel nog steeds aan het revalideren is in het ziekenhuis in Pellenberg”, vertelde zijn zus Mieke.

Computergestuurde knie

Het probleem dat zich vandaag stelt is dat een elektrische knieprothese voor Mo heel duur is. Een computergestuurde knie waar men vlot kan mee stappen kost 15.000 tot 20.000 euro. De levensduur van zo’n knie is tien jaar en er zijn ook onderhoudskosten die tot 8.000 euro kosten. “Na tien jaar moet hij een nieuwe knieprothese krijgen, maar een elektrisch gestuurde knie wordt slechts gedeeltelijk terugbetaald de eerste keer en kost dan nog steeds tussen de 15.000-20.000 euro voor Mo. Wanneer de knieprothese vervangen moet worden, komt de mutualiteit niet meer tussen en kan de kostprijs oplopen tot 75.000 euro”, bevestigt Mieke.

En dat is nog niet alles want door dit ongeval moet ook het huis en de wagen van Mo aangepast worden. “Tel daar al die kosten nog eens bij en je begrijp dat mijn broer nog een hele hoop kosten moet maken de volgende maanden en jaren”, zegt zus Mieke.

Gelukkig lieten zijn voetbalvrienden van VC ‘t Groenewoud uit Oetingen hem niet in de steek. Ze beslisten om de vzw De Vrienden van Mo op te richten en om op 1 juni een voetbaltornooi te organiseren op de terreinen van SK Oetingen. De inkom bedraagt slechts 3 euro.

Ondertussen zijn er al twintig teams ingeschreven en zijn alle plaatsen ingenomen. Het voetbaltornooi start om 10 uur, de finale wordt gespeeld om 17 uur. In de namiddag zorgt dj Criminal Minds voor de muzikale ondersteuning en nadien staat dj Bart Reeves achter de knoppen. De opbrengst van die dag gaat volledig naar Mo. Mensen die niet kunnen komen maar toch hun steentje willen bijdragen, kunnen een bedrag storten op BE52 1030 5023 0409 – op naam van De Mooter.