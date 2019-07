VIDEO. NAVO-basis in Gooik krijgt verdacht pakket binnen: alle woningen in buurt worden ontruimd Tom Vierendeels - Wim De Smet

11 juli 2019

Op de NAVO-basis in Gooik is een verdacht pakket afgeleverd. Er geldt een terrorisme-alarm, verneemt Belga uit goede bron. Alle woningen in een straal van 300 meter worden ontruimd.

Het verdachte pakket werd vanmiddag gevonden op de terreinen van de SATCOM NAVO-basis in de Gooikse deelgemeente Kester. Die basis staat bekend als een van de belangrijkste communicatiestations van de NAVO in Europa. Het verdachte pakket werd opgemerkt tijdens het scannen van de poststukken. De veiligheidsdiensten vermoeden dan ook dat het pakket binnengebracht werd via een nietsvermoedende postbode. Voor het ministerie van Defensie komt het pakket neer op een vermoeden van terrorisme.



Volgens ingewijden is er in ieder geval ‘terechte ongerustheid’. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse en ook ontmijningsdienst DOVO is onderweg naar de basis.

Volgens burgemeester Michel Doomst (CD&V) is het verdachte pakket vrij groot. “Het detectiesysteem van SATCOM heeft het pakket meteen onderschept omdat er onmiddellijk gevaar was, mogelijk zelfs van explosieven”, zegt Doomst. “Daarom hebben wij beslist om onmiddellijk de alarmfase in werking te laten treden. We wachten nu op de komst van DOVO om te zien of het ook effectief om een gevaarlijk pakket gaat.”

“Omdat het om een vrij groot pakket gaat, hebben we beslist om geen risico te nemen”, vervolgt de burgemeester. “De buurtbewoners in een straal van 300 meter rondom de basis werden daarom gevraagd om hun woningen te verlaten.” In totaal dertig woningen zijn ontruimd, bevestigt Doomst. “De evacuatie is aan de gang en wordt begeleid door politie en brandweer. Als blijkt dat de operatie langer zal duren, hebben we nog altijd onze sporthal ter beschikking om de mensen onderdak te bieden. Momenteel is de situatie nog niet acuut, maar we willen voorbereid zijn.”