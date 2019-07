VIDEO. Doos stempels veroorzaakt terreuralarm bij NAVO-basis in Kester: Bewoners in straal van 300 meter rond SATCOM geëvacueerd Tom Vierendeels - Wim De Smet

11 juli 2019

15u00 336 Gooik De hulpdiensten en Defensie zijn donderdagnamiddag vier uur in de weer geweest met een mogelijk bompakket bij de NAVO-basis in Kester. Het bleken uiteindelijk geen springstoffen in het pakket te zijn, maar... stempels. Er werd een veiligheidszone tot 300 meter ingesteld. “Een goede oefening en mooi bewijs dat extra maatregelen nodig zijn”, zegt burgemeester Michel Doomst (CD&V).

Geen enkel risico

Groot alarm donderdagnamiddag rond 14 uur. De militairen van SATCOM, een communicatiestation van de NAVO waarvan er maar twee in Europa zijn, kregen een pakket binnen via een leverancier. “Het ging om een kettingreactie op dat moment”, verduidelijkt burgemeester Doomst. “Alle post wordt gecontroleerd en het scanapparaat gaf een alarmering, wat wijst op een mogelijk gevaarlijke inhoud zoals bijvoorbeeld explosieven. Er werd op zoek gegaan naar de afzender, maar daarover was niet onmiddellijk duidelijkheid waardoor gedacht werd dat er een valse naam was opgegeven. Deze twee zaken in combinatie met het feit dat het een belangrijke basis van de NAVO is deden verschillende systemen in werking treden.”

Evacuatie in straal van 300 meter

De lokale politie, de brandweerzone Vlaams-Brabant West, de burgemeester, het Rode Kruis, een MUG-arts, het labo van de federale politie en de federale gerechtelijke politie (FGP) kwamen ter plaatse terwijl ook het parket Halle-Vilvoorde werd ingelicht. Het Nationaal Crisiscentrum volgde de situatie in Kester ook op de voet op. DOVO, de ontmijningsdienst van Defensie werd tussenbeide gevraagd. “Alle omwonenden in een straal van driehonderd meter werd gevraagd de omgeving te verlaten”, gaat Doomst verder. “Het ging om een dertig tot veertig woningen, maar we moesten voor niemand een oplossing voorzien. Kinderen van atletiekclub ACP die op de Kesterheide aan het ravotten waren werden overgebracht naar de gemeentelijke sporthal waar ze opgehaald werden door hun familie. De werknemers op de basis zelf beschikten blijkbaar over een eigen manier om zichzelf in veiligheid te brengen.”

Naar verluidt ging het om een pakket datumstempels dat door de NAVO zelf besteld was. Een stof in die inkt zou het detectiesysteem in de war gestuurd hebben; iets wat in het verleden elders ook al zou voorgevallen zijn

Datumstempels

DOVO arriveerde uiteindelijk rond 16 uur. Een tweetal uur later was er duidelijkheid: de volledige omgeving werd vrijgegeven. “Het ging niet om een bom, maar om bureaumateriaal”, verduidelijkt woordvoerder Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde. Naar verluidt ging het om een pakket datumstempels dat door de NAVO zelf besteld was. Een stof in die inkt zou het detectiesysteem in de war gestuurd hebben; iets wat in het verleden elders ook al zou voorgevallen zijn. “Ze gaan nu vermoedelijk een röntgenscanner aanschaffen om in geval van alarm een tweede controle te kunnen uitvoeren”, weet Doomst. “Na afloop kunnen we stellen dat het een zeer leerrijke oefening was. Toevallig vroeg ik onlangs minister Pieter De Crem om langs te komen om de beveiliging van de site te bekijken. Intern zit het daar echt wel goed, maar onze politiemensen staan in voor de buitenzijde en daar hebben we toch extra middelen voor nodig.”

Gekko

Ludovic Goor arriveerde rond 16 uur in paniek met zijn vrouw en het zoontje van een familielid. Hij was enorm bezorgd over zijn huisdieren, waaronder een gekko. Hij hoopte die te mogen halen. “Mensenlevens zijn belangrijk, maar ook dieren hebben een leven”, zuchtte hij. “Maar goed, we kunnen niet anders dan wachten. Toen we deze namiddag richting Colruyt vertrokken begon de politie straten af te sluiten. Mijn vrouw vroeg of dat voor een wielerwedstrijd was, maar volgens de agenten was er “een klein probleem”. Nu zien we dit hier... Toch is het hier voorts heel kalm. Een van de redenen waarom we vanuit Brussel naar hier verhuisden.”

Eerst dacht ik nog dat het om een oefening ging want iedereen was enorm kalm. Ik had altijd verwacht dat het er anders aan toe zou gaan en de politie met luidsprekers zou rondrijden. We hebben onze wandeling afgemaakt en zijn even bij familie geweest. We begrijpen de maatregelen hier wel – je ziet op tv wel eens de gevolgen van zo’n ontploffing Ferdinand Verhulst

“Charmante buren”

Ook Ferdinand Verhulst (68), zijn vrouw en hun kleinkindje moesten weg. “We gingen net vertrekken voor een wandeling toen de politie kwam zeggen dat weg moesten wegens een bommelding”, luidt het. “Eerst dacht ik nog dat het om een oefening ging want iedereen was enorm kalm. Ik had altijd verwacht dat het er anders aan toe zou gaan en de politie met luidsprekers zou rondrijden. We hebben onze wandeling afgemaakt en zijn even bij familie geweest. We begrijpen de maatregelen hier wel – je ziet op tv wel eens de gevolgen van zo’n ontploffing en alle gesneuvelde ramen in de omgeving. Maar klagen doen we hier niet. Hier wonen heeft ons nog nooit nadelen bezorgd, integendeel. In de winter worden de wegen naar de basis en dus ook naar onze woning sneeuw- en ijsvrij gemaakt. Nooit zijn we hier ongerust geweest. Vorig jaar mochten we op de opendeurdag nog kennismaken met het personeel en de charmante commandant. En de ‘witte bol’, waarvan er nu vier zijn, is voor ons altijd gemakkelijk om aan mensen duidelijk te maken waar we wonen.”