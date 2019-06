Vervangen van betonplaten door asfaltverharding op de Edingsesteenweg Werken gaan maandag 24 juni van start voor drie weken Marc Colpaert

21 juni 2019

11u33 0

Het Agentschap Wegen en Verkeer(AWV) werkt vanaf maandag 24 juni drie weken lang op de Edingsesteenweg (N285) tussen het kruispunt met de Ninoofsesteenweg (N28) en het Sint-Pietersplein/de Kattestraat in Gooik. De werkzaamheden gaan in twee fazen gebeuren en er is een omleiding voorzien.

Nadat er heel wat klachten kwamen van buurtbewoners over de slechte staat van de Edingsesteenweg in Leerbeek, gaat het Agentschap Wegen en Verkeer daar nu werken uitvoeren. Over een afstand van 200 meter voert een aannemer vanaf maandag een structureel onderhoud uit door de bestaande betonplaten op beide rijvakken uit te breken en te vervangen door een asfaltverharding. Er wordt in twee fases gewerkt, waarbij om de beurt 1 rijvak wordt ingenomen. Doorgaand verkeer in de richting van Edingen zal tijdens de werken steeds de werfzone kunnen passeren. Verkeer in de richting van de rotonde De Drie hamertjes zal worden omgeleid via de Molenstraat, de Kestersesteenweg en de Ninoofsesteenweg. In een eerste fase wordt in de rijrichting van Edingen gewerkt. “Zodra hier de betonplaten opgebroken zijn en vervangen door een nieuwe asfaltverharding worden in een tweede fase dezelfde werken uitgevoerd, maar dan in de rijrichting van de rotonde de Drie Hamertjes”, legt Anton De Coster (AWV) uit. Fietsers moeten ter hoogte van de werfzone oversteken en gebruik maken van het fietspad aan de andere kant van de weg. Woningen in de werfzone kunnen tijdelijk moeilijk tot zelfs niet met de wagen bereikbaar zijn. Nabijgelegen winkels en handelszaken blijven wel steeds toegankelijk. Volgens de huidige planning duren de werken tot vrijdag 12 juli. Meer informatie over dit project vindt u op www.wegenenverkeer.be/gooik.