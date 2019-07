Vermiste man dood teruggevonden in bos aan Kindekensstraat Michiel Elinckx

30 juli 2019

16u58 3 Gooik Een 70-jarige man is dood teruggevonden in een bos aan de Kindekensstraat.

De dementerende man verbleef in rusthuis Strijland. Daar werd gisteren alarm geslagen toen ze hem niet meer vonden. De politie startte een zoektocht op, onder meer met de helikopter. Uiteindelijk vond de buurtbewoner de onfortuinlijke man in een bos langs de Kindekensstraat. Waar de man aan gestorven is, is nog niet duidelijk. Bij het woonzorgcentrum reageren ze verslagen over het verlies van de man