Vermiste dementerende man dood teruggevonden in bos aan Kindekensstraat: Kwaad opzet wordt uitgesloten Michiel Elinckx

30 juli 2019

19u22 14 Gooik Een 70-jarige man is dood teruggevonden in een bos aan de Kindekensstraat. De man verdween maandagmiddag uit rusthuis Strijland in het Vlaams-Brabantse Gooik. Kwaad opzet wordt uitgesloten, het woonzorgcentrum denkt dat bezoekers de man naar buiten hebben gelaten.

Maandagmiddag sloeg rusthuis Strijland alarm. Een 70-jarige man was er spoorloos verdwenen. Meteen werd een zoekactie op poten gezet. Een politiehelikopter kamde de hele zone uit, het rusthuispersoneel en de buurtbewoners droegen hun steentje bij. Via sociale media werd de foto van de man honderden keren verspreid. Familie en vrienden hoopten hun geliefde nog levend terug te vinden.

600 meter van woonzorgcentrum

Maar dinsdagmiddag werd alle hoop abrupt de kop ingeduwd. Een buurtbewoner vond het levenloze lichaam van de man in een bosje langs de Kindekensstraat, ongeveer op 600 meter van woonzorgcentrum Strijland. De politie en hulpdiensten werden meteen verwittigd. Zij onderzochten de oorzaak van zijn overlijden, maar konden vooralsnog geen uitsluitsel geven. Kwaad opzet lijkt uitgesloten. Een hele namiddag werd de Kindekensstraat grotendeels afgezet om het onderzoek te voeren. Pas in de vooravond werd alles weer vrijgegeven.

Klavierslot geopend

Het rusthuis en de buurtbewoners zijn in shock door de gebeurtenissen van de afgelopen 24 uur. Grote vraag: hoe kon de man ongemerkt uit het woonzorgcentrum sluipen? Walter Coppens, de eigenaar van het rustoord, denkt dat bezoekers de man hebben buiten gelaten. “Onze deuren zijn beveiligd met een klavierslot”, zegt een aangeslagen Coppens. “De man kan het dus niet alleen open gedaan hebben. Het was tevens niet de eerste keer dat hij spoorloos verdween. Dat liep telkens goed af, maar nu dus niet. Waarschijnlijk zullen bezoekers de man mee naar buiten hebben genomen, waar hij meteen spoorloos verdween. Ik was er zelf niet bij, maar dat is de enige mogelijkheid. Het personeel kan het niet gedaan hebben, dus het moeten wel bezoekers geweest zijn.”

Aangeslagen rusthuis

Toen de verdwijning werd opgemerkt, sloeg het personeel meteen alarm. Ook vervoersmaatschappij De Lijn werd op de hoogte gebracht. Toen de man een vorige keer ongemerkt wegging, nam hij een bus naar Ninove, waar hij uiteindelijk werd teruggevonden. Met de moed der wanhoop werd er deze keer ook gezocht naar de onfortuinlijke man. “Dat hij dood is teruggevonden, is een grote klap voor ons rusthuis”, aldus Coppens. “De komende dagen zullen we de andere senioren extra opvangen en praten over deze gebeurtenis. Iedereen is er zwaar van aangedaan. We zullen ook onderzoeken hoe de man is kunnen ontsnappen. Maar eerst willen we dit verlies verwerken.”