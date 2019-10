Verkleed als boer of boerin voor de laatste outdoor match Marc Colpaert

01 oktober 2019

Om in ‘schoonheid’ het outdoor seizoen te beëindigen werd aan de leden van de petanqueclub uit Oetingen gevraagd om verkleed als boer of boerin naar hun terrein te komen. “Vandaag spelen we de laatste keer hier op ons buitenterrein in het centrum van Oetingen. Vanaf volgende maand gaan we indoor oefenen in Denderhoutem”, verklaarde Geert Vierendeel. De reden dat ze naar Denderhoutem moeten uitwijken is omdat er nog steeds geen geschikt indoor terrein is in Gooik. “Er zijn wel plannen om een gebouw te plaatsen naast de Koornmolen in Gooik, we hopen dan ook dat de gemeente daar vlug werk van maakt”, aldus de petanquers.