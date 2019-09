Verbroedering Gooik-Altenberge op hedendaagse maat snijden Marc Colpaert

12 september 2019

18u43

Enkele mensen uit Gooik trokken naar Altenberge in Duitsland om de verbroedering tussen de twee gemeenten na 40 jaar een nieuwe uitstraling te geven. “Het was zeker de moeite waard en we gaan proberen de verbroedering op een hedendaagse maat te snijden”, vertelde burgemeester Michel Doomst(CD&V) die ter plaatse aanwezig was.

Sedert Pinksteren 1979 is Gooik partner van de Duitse gemeente Altenberge, dat zowat 350 km van Gooik verwijderd ligt. Altenberge ligt in Westfalen, in het noordwesten van Duitsland en telt meer dan 10.000 inwoners. Het ‘Altenberge-comité’ onderhoudt regelmatig contacten met het ‘Gooiker-Komitee’ om uitwisselingen tussen de gemeentebesturen, verenigingen en scholen te organiseren.

Op woensdagavond werd er in het Duitse stadje Altenberge een vergadering georganiseerd over hoe het nu verder moet met de verbroedering tussen de Pajotse gemeente Gooik en de Duitse gemeente Altenberge. “Deze vergadering in Altenberge was in ieder geval de moeite waard en er waren ook enkele mensen uit Gooik aanwezig”,zegt Michel Doomst. Tijdens de vergadering werd duidelijk dat de twee gemeenten moeten afstappen van de meer officiële uitnodigingen en moeten zoeken naar raakpunten tussen de twee bevolkingsgroepen. “We moeten dit een beetje minder groot durven zien, maar wel op een hedendaagse mensenmaat. We zijn vandaag 40 jaar verder en de wereld is in die tijd heel wat veranderd. Dus gaan we zowel in Gooik als in Altenberge op zoek naar mensen die interesse hebben in voetbal, fietsen, heemkunde of zelfs bier maken. Zou het niet prachtig zijn moesten we samen een verbroederingsbiertje kunnen maken, om volgend jaar ons 40-jarig bestaan te vieren in Gooik”, vraagt Doomst zich af. De volgende weken gaan ze zowel in Altenberge als in Gooik op zoek naar mensen die hun schouders willen zetten onder de verschillende projecten.

