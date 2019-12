Veel volk over de vloer bij kunstenaar Herman Dewit Marc Colpaert

10 december 2019

Kunstenaar Herman Dewit nodigde bij hem thuis in Kester heel wat mensen uit die kwamen kijken hoe hij een mooie aquarel maakte. Herman Dewit is sinds 1970 beroepsmuzikant bij ’t Kliekske en als aquarellist is hij onder meer actief lid van de VAK (Vrije Aquarellisten Kring), hij geeft voor diverse organisaties aquarelcursussen en workshops. In zijn atelier in de Molenstraat 62 in Kester mocht Herman aan heel wat mensen toelichten en tonen hoe een aquarel tot stand kwam. In zijn knusse woning werden tevens een 80 tal aquarellen van Herman tentoongesteld, terwijl de kunstenaar zelf in een hoekje aan de bezoekers uitleg gaf over hoe men een mooie aquarel maakte.