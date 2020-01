Twijfel over knokpartij in manege: vrijspraak voor man die ex-schoonzoon zou aangevallen hebben WHW

09 januari 2020

11u11 0 Gooik Een man uit Gooik is vrijgesproken voor slagen en verwondingen. Volgens het parket viel hij zijn voormalige schoonzoon aan op een manege in Kester. De rechtbank twijfelt echter of de feiten wel plaatsgevonden hebben.

Nadat het slachtoffer een punt had gezet achter zijn relatie met de dochter van de beklaagde ontstonden er al snel grote spanningen. Zijn dochter en het slachtoffer beheerden immers samen een manege en de verdeling hiervan liep niet van een leiden dakje. Op 7 november begaf schoonvader E. zich naar de manege om een zadel op te halen. Dat vond hij niet en daarom nam hij een bladblazer mee. Hierop kwam hij neus aan neus te staan met zijn voormalige schoonzoon. Vervolgens zou de man, een militair- volgens twee getuigen en het slachtoffer zijn jongere tegenstander tegen de grond gewerkt hebben en hield hij hem even in een klemgreep. De man zelf ontkende alles. “Die twee getuigen zijn ‘toevallig’ goede vrienden van het slachtoffer. Objectief kunnen we die niet noemen”, aldus zijn advocate die de vrijspraak vroeg. De rechter twijfelde ook aan de objectiviteit van de getuigen en sprak de man vrij op basis van twijfel.