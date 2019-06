Twee scholen organiseerden samen hun schoolfeest in een grote tent Marc Colpaert

24 juni 2019

14u36 2

In een grote tent op het plein voor de kerk van Oetingen werd het jaarlijks schoolfeest georganiseerd van de kleuterschool Oetingen en de lagere school De Oester. Het thema dit jaar voor de kleuters was: ‘ik ga op stap en neem mee’, de leerlingen van De Oester gingen voor: ‘samen op stap naar een beter klimaat’. Het is ondertussen al een traditie geworden dat beide scholen de handen in mekaar slaan om samen in een grote tent hun schoolfeest te laten doorgaan, in het centrum van de gemeente. Ook al was het puffen geblazen op deze zonovergoten zondag, toch maakten de leerlingen er met tal van leuke optredens een mooie dag van. De drankstandjes draaiden die dag natuurlijk overuren.