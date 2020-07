Twee Gooikse plattelandsprojecten krijgen samen subsidie van 386.000 euro Amber Gys

08 juli 2020

16u21 0 Gooik De vzw Jeugdlokalen Aurora in Oetingen en het p roject toekomstplan 2020 van Strijland krijgen samen een subsidie van 386.000 euro via Europese, provinciale en Vlaamse subsidies.

Tien Vlaams-Brabantse plattelandsprojecten krijgen via het Europees Programma voor Plattelandsontwikkeling samen 1.381.000 euro Europese, provinciale en Vlaamse subsidies. Het gaat in Gooik om projecten in Oetingen en Strijland. “Als streekmotor zorgt de provincie voor het behoud en de verdere ontwikkeling van ons platteland. Niet alleen landbouw, maar ook recreatie en plattelandstoerisme, handel, historisch erfgoed, cultuur en ecologie versterken een bloeiend platteland. Deze subsidies zijn hiervoor een erg belangrijke hefboom”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor Plattelandsbeleid en Europa.

In Oetingen komt er meer ruimte voor jeugd en het verenigingsleven. Het is de bedoeling om een duurzaam en energiezuinig jeugdlokaal voor multifunctioneel gebruik te realiseren. De totale projectkost hiervoor is 344.042 euro waarvan ze 223.627 euro als subsidie krijgen. Voor project toekomstplan 2020 in Strijland willen ze de parochiezaal renoveren en de verenigingen de kans geven om samen te komen. De totale projectkost hiervoor is 249.806 euro waarvan ze 162.373 euro als subsidie krijgen.