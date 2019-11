Twaalfde stripbeurs lokte opnieuw veel mensen naar De Cam

Marc Colpaert

20 november 2019

12u54 2 Gooik Heel wat mensen, zowel jong als oud, kwamen een kijkje nemen op de twaalfde stripbeurs in de grote schuur van De Cam in Gooik.

De mensen konden snuisteren in de vele nieuwe en tweedehandsstrips die te koop werden aangeboden. Maar vergis u niet, tweedehandsstrips die 10, 20 of zelfs 50 euro kosten, zijn vandaag geen zeldzaamheid meer.

“We hebben getracht om een mix te vinden van goedkope strips en andere”, vertelde Jean-Paul De Loecker. Speciaal die dag was er een exclusieve beursuitgave van de strip ‘De wonderbare jeugd van Pieter Bruegel’ (1956) door Jef Nys. Die werd volledig gerestaureerd en ingekleurd door striptekenaar Ivan Adriaenssens. Ter gelegenheid van de Gooikse stripbeurs en het Bruegeljaar werd deze strip in een hardcoverversie in 500 genummerde exemplaren voorgesteld. Kort na de middag waren er al meer dan 100 exemplaren de deur uit.