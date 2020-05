Trajectcontrole Oetingen treedt officieel in werking, vanaf nu worden PV’s uitgeschreven Amber Gys

07 mei 2020

13u33 3 Gooik De trajectcontrole op de Kerkstraat en Lenniksestraat in Oetingen treedt vanaf donderdag 7 mei officieel in werking. Vanaf dan kan je beboet worden op een te hoge snelheid. de N-VA-fractie in Gooik is echter nog niet tevreden over de onlogische werking.

Afgelopen dagen werd nog druk gewerkt om de trajectcontrole in de Lenniksestraat en de Kerkstraat eindelijk in werking te kunnen stellen. “We hebben afgelopen woensdag de bloembakken op het traject weggehaald en de parkeervakken voor de bewoners afgebakend”, aldus schepen van Openbare werken Simon De Boeck (CD&V). “Vanaf vandaag kunnen hardrijders en foutparkeerders beboet worden door de politie.”

De N-VA fractie in Gooik was eerder al niet tevreden over de opstelling van de trajectcontrole. “We zijn wel tevreden dat de bloembakken weggehaald zijn, de parkeervakken daarentegen zullen volgens ons de verkeersdoorstroming blijven verstoren”, zegt gemeenteraadslid Jason Broodcoorens (N-VA). Tegelijkertijd krijgen we signalen van de buurtbewoners waaruit blijkt dat er nog steeds veel hardrijders zijn in de Kerkstraat en de Lenniksestraat. Dit komt natuurlijk doordat de trajectcontrole slecht geplaatst is. We blijven vanuit de oppositie de situatie opvolgen samen met de bewoners, maar vrezen nu al dat deze investering van 100.000 euro weggesmeten geld zal zijn.”