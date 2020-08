Toeristisch promofilmpje zet Gooik in de kijker Amber Gys

20 augustus 2020

16u19 1 Gooik De gemeente Gooik, Toerisme Vlaams-Brabant en RINGtv lanceren een promofilmpje die de Gooikse bezienswaardigheden, het erfgoed, de lokale producten én de natuur in de kijker zet.

Nu steeds meer mensen op staycation in eigen land blijven en de zon nog steeds van de partij is, kunnen de gemeenten een promotiefilmpje laten maken. Gooik werkte hier maar al te graag aan mee. De ‘parel van het Pajottenland’ heeft voor ieder wat wils. De gemeente, Toerisme Vlaams-Brabant en RINGtv zetten deze troeven graag in de kijker aan de hand van een promofilmpje. De film zal ingezet worden op de digitale kanalen van de gemeente en tijdens evenementen.

Lokaal ontdekken

Kijkers krijgen een beeld van het veelzijdige Gooik en moet toeristen overtuigen om de gemeente en alle faciliteiten te ontdekken. “Het was een fijne samenwerking met onze dienst Vrije tijd, Toerisme Vlaams-Brabant, de cameraploeg van RINGtv, de lokale uitbaters en de enthousiaste figuranten”, reageert Christa Dermez, schepen van Toerisme. “Onze gemeente wordt op een authentieke manier in beeld gebracht en toont de variatie aan activiteiten en bezienswaardigheden. Onze toeristische handelaars staan te popelen om een aanbod op maat uit te werken, in groep of individueel. Jammer genoeg konden we niet al onze trekpleisters tonen, maar ik nodig iedereen graag uit om ze zelf komen te ontdekken.”



